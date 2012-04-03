Азаров пов'язує подорожчання бензину в Україні зі зростанням цін на нафту у світі

Прем'єр-міністр України Микола Азаров пов'язує зростання цін на бензин в Україні зі зростанням цін на нафту в світі.

Про це він написав в своєму блозі.

Прем'єр зазначив, що вчора на одному з центральних телеканалів побачив сюжет, в якому автолюбитель обурювався зростанням цін на бензин і дорікав уряду в бездіяльності.

«Звичайно, уряду прийнято дорікати завжди і за все. Але що відбувається насправді? Хочу висловити свою позицію», - відзначив М.Азаров.

Він зазначив, що з березня 2011 року по березень 2012 р. ціни на нафту на світовому ринку зросли майже вдвічі: з 70 дол. за барель до 125,5 дол. за барель.

За словами глави уряду, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард вважає це загрозою для всієї світової економіки.

«А Україна, нагадаю, купує нафту за світовими цінами. Свого видобутку нам абсолютно не вистачає. Пов'язане зростання світових цін на нафту з не залежними від нас обставинами: перш за все, з подіями в Лівії та ембарго на вивезення нафти з Ірану. Тепер давайте порахуємо, скільки ж коштує переробка нафти на українських НПЗ. Для тих, хто не знає, що таке барель: це місткість об'ємом 163,7 літра. Таким чином, у тонні нафти 6,1 бареля. Отже, сьогодні тонна нафти коштує 765,55 дол.», - пише М.Азаров.

Він зазначив, що українські нафтопереробні заводи переробляють в основному російську нафту, а Росія встановила вивізне мито у розмірі 460 дол. за тонну сирої нафти.

«Разом ми купуємо тонну російської нафти за 1255,55 дол. Додайте сюди транспортні витрати і податок на додану вартість, і виходить, що ціна нафти, яка надходить на переробку на український НПЗ, становить більш як 1600 дол. за тонну. А зараз, якщо пам'ятаєте шкільний курс хімії, додаємо витрати на процес крекінгу (сублімації світлих нафтопродуктів), при якому вихід автомобільного палива становить близько 70% з тонни. Ось вам і сформувалася відпускна ціна на вітчизняних НПЗ. Зважаючи на те, що ми переробляємо також власну, більш дешевшу нафту і задіюємо різні заходи здешевлення нафтопродуктів, ціни на внутрішньому ринку України значно нижчі, ніж витрати переробників імпортної нафти», - зазначив М.Азаров.

У зв'язку з цим він відзначив, що така ситуація призвела до зупинки Лисичанського і Одеського нафтопереробних заводів.

«Без роботи тисячі людей. Перед урядом стоїть дилема: або адміністративно обмежувати ціни на заправках, що неминуче призведе до дефіциту палива, або створювати такі умови, коли постачальники і переробники нафти одержували хоча б мінімальну рентабельність. І одночасно іншими заходами підтримати споживачів автомобільного палива. Саме так і діє уряд», - наголосив прем'єр-міністр.

М.Азаров нагадав, що уряд скасував транспортний збір, звів до мінімуму витрати на оформлення транспортних засобів і проходження техогляду. В період різкого стрибка цін на нафту уряд подавав до Верховної Ради України законодавчу ініціативу щодо зменшення акцизу на нафтопродукти.

«Тому, повертаючись до критики, що прозвучала в телевізійному сюжеті, я хотів би задати просте запитання: а що б самі критики зробили в ситуації, що склалася? Що зробили б ви, мої кореспонденти з Facebook? Який вихід запропонували б? Я готовий до активної дискусії на цю тему у п'ятницю, 6 квітня», - відзначив М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, з 26 березня по 2 квітня 2012 року середні по Україні великооптові ціни на нафтопродукти збільшилися на 1,3 – 1,9% (в середньому на 1,6%).

Так, за даними моніторингу консалтингової групи «А-95», з 26 березня по 2 квітня середні по Україні великооптові ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

на бензин А-80 – збільшилися на 1,7%, або 220 грн/тонна – до 12 820 грн/тонна;

на бензин А-92 – збільшилися на 1,3%, або 170 грн/тонна – до 13 160 грн/тонна;

на бензин А-95 – збільшилися на 1,3%, або 180 грн/тонна – до 13 710 грн/тонна;

на дизельне пальне – збільшилися на 1,9%, або 210 грн/тонна – до 11 010 грн/тонна.

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