Грищенко закликав Великобританію підтримати Україну на переговорах з МВФ про тарифи на газ

Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко закликав Велику Британію підтримати Україну на переговорах з Міжнародним валютним фондом.

Про це К.Грищенко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Твіттер після зустрічі з своїм британським колегою Вільямом Хейгом.

«Я закликав його підтримати Україну у переговорах з МВФ щодо неприпустимості різкого підвищення тарифів на газ для населення»,- написав К.Грищенко.

Міністр зазначив, що обговорив з В.Хейгом «низку питань від ЄС і Ради Європи, де Британія головує після нас, до двосторонки».

За словами К.Грищенка, В.Хейг запевнив його, що Велика Британія - природний союзник України на шляху до повного членства в ЄС.