Грищенко закликав Великобританію підтримати Україну на переговорах з МВФ про тарифи на газ
18:05, 03 квітня 2012Енергетика
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Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко закликав Велику Британію підтримати Україну на переговорах з Міжнародним валютним фондом.
Про це К.Грищенко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Твіттер після зустрічі з своїм британським колегою Вільямом Хейгом.
«Я закликав його підтримати Україну у переговорах з МВФ щодо неприпустимості різкого підвищення тарифів на газ для населення»,- написав К.Грищенко.
Міністр зазначив, що обговорив з В.Хейгом «низку питань від ЄС і Ради Європи, де Британія головує після нас, до двосторонки».
За словами К.Грищенка, В.Хейг запевнив його, що Велика Британія - природний союзник України на шляху до повного членства в ЄС.
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