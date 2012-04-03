Швеція дасть гроші Україні на підвищення енергоефективності в комунальній сфері

Швеція має намір зберегти обсяг технічної допомоги Україні на рівні 20 млн. євро на рік.

Як повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, відповідні домовленості були досягнуті під час зустрічі міністра економічного розвитку і торгівлі України Петра Порошенка з міністром з питань співпраці з метою розвитку Королівства Швеція Гуніллою Карлссон у вівторок.

«Швеція не скорочуватиме обсяги надання технічної допомоги Україні, а в пріоритетному порядку спрямує кошти з менш ефективних проектів на реалізацію проектів з підвищення енергоефективності в комунальній сфері, зокрема, в регіонах України, а також на підтримку громадянського суспільства в нашій країні», - говориться в повідомленні відомства.

За інформацією прес-служби Мінекономрозвитку, Г.Карлссон наголосила на пріоритетності для шведської сторони підтримки розвитку в Україні громадянського суспільства і важливості проведення в Україні чесних парламентських виборів у жовтні 2012 року.

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