Експорт електроенергії до Словаччини, Угорщини, Румунії та Польщі буде за гуртовою ціною

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням дозволив експортувати електроенергію до Словаччини, Угорщини, Румунії та Польщі за оптовою ринковою ціною (ОРЦ) без урахування обсягів дотацій для компенсації витрат, пов'язаних із поставками електроенергії за регульованим тарифом (так звані «дотаційні сертифікати»).

Відповідне розпорядження Кабміну (№163-р від 28 березня ц.р.) опубліковано сьогодні в газеті «Урядовий кур'єр».

Згідно з документом, Кабмін також доручив державному підприємству (ДП) «Енергоринок» (м. Київ) забезпечити укладення з постачальниками електроенергії договорів купівлі-продажу на Оптовому ринку електроенергії України для її подальшого експорту до цих країн.

Нагадаємо, Україна з червня 2009 року дозволила здійснювати експортні поставки власної електроенергії за ОРЦ, без урахування дотаційних сертифікатів, до Білорусі, з серпня – до Молдови.

Наразі Україна експортує електроенергію до Угорщини, Словаччини та Румунії.

Раніше електроенергія для експорту в цих напрямках отримувалася на внутрішньому ринку за повною ОРЦ, що враховує «дотаційні сертифікати». За допомогою їх, оптовий ринок компенсує енергопостачальним компаніям збитки, що виникають при поставках електроенергії пільговим категоріям споживачів усередині країни.

Дотаційні сертифікати - вид компенсації постачальникам електричної енергії, які працюють за регульованим тарифом, збитків від поставок електроенергії окремим категоріям споживачів, переважно населенню. Кожен постачальник за регульованим тарифом захищає в Національній комісії регулювання електроенергетики обсяг дотаційних сертифікатів, виходячи зі структури своїх споживачів.

У 2011 році Україна збільшила експорт електроенергії до Угорщини, Словаччини та Румунії в 2,6 раза - до 3,1 млрд кВт/год., порівняно з 2010 роком. У січні-лютому 2012 року експортні поставки у цих напрямках зросли на 59,2% - до 699,7 млн. кВт/год.

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