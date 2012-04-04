Activ Solar завершила будівництво сонячної електростанції «Митяєво»

Австрійська компанія Activ Solar заявляє про завершення будівництва і початок процесу введення в експлуатацію сонячної фотовольтаїчної (PV) електростанції, розташованої в селі Митяєво, Крим (Україна), потужністю 31,55 МВт.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

У повідомленні наголошується, що Activ Solar, яка виступила девелопером проекту «Митяєво», надавала послуги з проектування, закупівлі і будівництва під ключ. Надалі компанія забезпечуватиме експлуатацію об'єкта.

Наземна дворядна установка складається із 134 000 кристалічних сонячних фотоелектричних модулів, з’єднаних між собою 440 км кабелю.

Сонячна електростанція «Митяєво» розмістилася на площі понад 59 га і вироблятиме близько 40 000 МВт/год. чистої електроенергії на рік, що дозволить задовольнити потреби в електроенергії 8 000 домогосподарств.

«Це четвертий великомасштабний PV-проект, побудований Activ Solar в Криму, і на сьогоднішній день ми вже встановили більш як 215 МВт потужностей. Нині значна частина електрогенерувальних потужностей Криму представлена сонячною енергетикою. Діючі сонячні установки Activ Solar скорочують викиди СО2 на 230 тисяч тонн щорічно", - відзначив генеральний директор Activ Solar Каве Ертефай.

Довідка УНІАН. Activ Solar - міжнародна група компаній зі штаб-квартирою у Відні (Австрія), спеціалізується на розробці та виробництві сонячних технологій.

Основними напрямами діяльності компанії є виробництво кремнієвих продуктів і розвиток великомасштабних фотоелектричних сонячних парків. ПАТ «Завод напівпровідників» (м. Запоріжжя) є дочірнім підприємством Activ Solar, історія виробництва полікремнію на якому почалася ще 1964 року.

Activ Solar займається плануванням, фінансуванням та реалізацією великомасштабних проектів сонячної енергетики, об'єднуючи фахівців світового класу, стратегічних партнерів і провідні технології.