Азаров у Баку: порушувалися питання про газ і "Вікінг"

Баку. Україна зацікавлена в реалізації проекту Транскаспійського газопроводу, заявив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам у Баку повідомив прес-секретар прем'єр-міністра України Віталій Лук’яненко.

Він також повідомив, що М.Азаров відзначив можливість участі України в цьому проекті у разі досягнення відповідних домовленостей з іншими учасниками.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров також запросив Азербайджан до участі в проекті «Вікінг».

Про це М.Азаров заявив сьогодні в Баку в ході зустрічі з прем'єр-міністром Азербайджану Артуром Расізаде.

«Ми запрошуємо Азербайджан брати участь у роботі цього транспортного коридору», - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що за участю Азербайджану ширше один для одного відкриються ринки Європи й Центральної Азії.

Він також зазначив, що промислові підприємства України, що випускають продукцію для залізничного транспорту, можуть бути цікаві для розвитку залізниці Баку-Тбілісі-Карс.

«Ми вважаємо це важливим проектом. Україна - найбільший виробник усього, що стосується залізничного транспорту, починаючи від шпал і рейок, закінчуючи магістральними тепловозами й вагонами. Все що на залізниці працює, Україна виробляє. Я інформую вас про це з тим, щоб ви розглянули наші пропозиції», - сказав М.Азаров.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає за можливе збільшення товарообігу України і Азербайджану в 2-3 рази (У 2011 році товарообіг між Україною і Азербайджаном, порівняно з 2010 р., знизився з 1,6 млрд дол. до 1,4 млрд дол.).

«Він може бути разів у 2-3 більше, якщо ми з вами разом докладемо зусилля для реалізації спільних проектів», - сказав М.Азаров.

При цьому він висловив захоплення темпами розвитку економіки Азербайджану.

«Хочу висловити вам наше щире захоплення тими успіхами, які на наших очах робить Азербайджан. Ті колосальні зміни, які в країні проходять, ми, безумовно, відносимо і до мудрості вашого лідера – Президента, і до того, що стабільність у країні є – політична стабільність, стабільність у складі уряду. Це дозволяє вам реалізовувати плани», - сказав М.Азаров.

Довідка УНІАН. Проект будівництва Транскаспійського газопроводу передбачає прокладення газопроводу дном Каспійського моря з Туркменістану до Азербайджану, а надалі може бути підключений до інших газопроводів у регіоні. Проти будівництва Транскаспійського газопроводу виступають Росія та Іран, посилаючись на неврегульованість правового статусу Каспію і великий екологічний ризик. Наприкінці лютого 2012 року міністр промисловості і енергетики Азербайджану Натік Алієв повідомив, що Азербайджан і Туркменістан готують дві угоди щодо реалізації проекту будівництва Транскаспійського газопроводу (ТКГ), які можуть бути підписані за участі Єврокомісії. "Готується тристоронній політичний документ про підтримку Південного газового коридору, який підпишуть президенти Азербайджану, Туркменістану і голова Європейської комісії Баррозу, а також міжурядова угода Азербайджану і Туркменістану про будівництво Транскаспійського газопроводу, яку також може завізувати і підписати голова Єврокомісії", - сказав Н.Алієв. За його словами, ці документи можуть бути готові у поточному році. Азербайджанський міністр також додав, що відсутність правового статусу Каспію не є перешкодою для проекту: "Цей проект буде реалізований двома державами усередині своїх національних секторів на Каспії", - сказав Н.Алієв.

Поїзд комбінованого транспорту «Вікінг» працює з 2003 року й слідує за маршрутом Іллічівськ (Україна) – Мінськ (Білорусь) – Клайпеда (Литва). Загальна довжина маршруту становить 1733 км. Поїзд сполучає ланцюг морських контейнерних і контрейлерних ліній Балтійського регіону з аналогічною системою Чорного, Середземного й Каспійського морів. Із 19 січня 2012 року поїзд комбінованого транспорту «Вікінг» почав регулярне курсування. За січень-лютий 2012 року поїздом «Вікінг» залізницями України перевезено 1,991 TEU, по території Білорусі перевезено 8,7 тис. TEU. По території Литви в 2011 році «Вікінг» перевіз 56 тис. TEU - на 34% більше, ніж у 2010 році.