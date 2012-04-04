«Енергоатом» у I кварталі збільшив виробництво електроенергії на 5%

За оперативними даними, що енергогенеруючі потужності, що знаходяться в управлінні НАЕК «Енергоатом», у січні-березні ц.р. збільшили виробництво електроенергії на 4,9% порівняно із січнем-березнем 2011 року – до 24,574 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в НАЕК «Енергоатом».

Згідно з повідомленням, АЕС компанії в березні ц.р. збільшили виробництво електроенергії на 8,3% порівняно з березнем 2011 р. – до 8,234 млрд. кВт/год.

Зокрема, за звітний період Хмельницька АЕС (ХАЕС) виробила 4,121 млрд. кВт/год. електроенергії, Південно-Українська АЕС (ПУАЕС) без урахування каскаду ГЕС-ГАЕС – 6,145 млрд. кВт/год., Запорізька АЕС (ЗАЕС) – 10,666 млрд. кВт/год., Рівненська АЕС (РАЕС) – 3,616 млрд. кВт/год.

Вироництво електроенергії на Ташлицькій ГЕС і Олександрівській ГАЕС, що входять до складу Південного енерговузла, склала 55,0 млн. кВт/год.

На генпотужностях відособленого підрозділу «Донузлавська ВЕС», який перейшов в управління компанії в 2009 році, в січні-березні ц.р. вироблено 2,517 млн. кВт/год. електроенергії.

За оперативними даними, в першому кварталі ц.р. «Енергоатом» відпустив ДП «Енергоринок» 23,163 млрд. кВт/год. електроенергії.

Частка генпотужностей компанії у вітчизняному виробництві електроенергії в січні-березні ц.р. склала 47,5%, в березні - 46%.

Коефіцієнт використання встановленої потужності (КВВП) АЕС у січні-березні ц.р. склав 81,2%, що на 2,9% більше показника аналогічного періоду 2011 року. При цьому, за підсумками першого кварталу ц.р. найбільший КВВП був зафіксований на ХАЕС – 101,0%, найменший – на РАЕС – 56,5%.

Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України.

Компанія об'єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС і Олександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.

На НАЕК «Енергоатом» покладені функції експлуатуючої організації, котра відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

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