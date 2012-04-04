План Кабміну з ввезення безподаткової нафти "не врятує" Лисичанський НПЗ

ТОВ «ТНК-ВР Комерс» (Київ) заявляє, що плани уряду України зі стабілізації ситуації на ринку нафтопродуктів шляхом безподаткового ввезення 1 млн тонн нафти не зможе «врятувати» Лисичанський НПЗ («ЛИНИК», Луганська обл.), що зупинив виробництво нафтопродуктів із 15 березня.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Компанія зазначає, що при збереженні існуючих тенденцій, а саме, відсутності державних заходів із підтримки галузі, вітчизняна нафтопереробка буде поглинена експансією зарубіжних НПЗ.

«1 млн тонн давальницької сировини не зможе «врятувати» ЛИНИК: із технологічної та економічної точки зору, для того, щоб Лисичанський НПЗ можна було запустити в роботу, необхідно мати гарантії його завантаження в обсягах як мінімум 4,8 млн тонн нафти на рік», - зазначив виконавчий директор ТОВ «ТНК-BP Комерс» Володимир Жмак.

У повідомленні зазначається, що для того, щоб зберегти власну нафтопереробку, а значить і робочі місця, і пенсії, і ВВП країни, необхідний цілий комплекс заходів.

Власна нафтопереробка можлива лише за умови введення податкових пільг або імпортних мит, що врівноважують ціну на нафту для українських НПЗ і заводів країн Митного союзу. Також одним із заходів могло б стати встановлення квот на імпорт нафтопродуктів. Ці заходи повинні мати послідовний і довгостроковий характер.

«Уряд повинен розуміти, що якщо українські НПЗ перестануть працювати, ефект від цього набагато сильніше вдарить по бюджету й економіці загалом, ніж втрати, пов'язані з тимчасовими податковими пільгами», - підкреслив В.Жмак.

Нагадаємо, що з 1 березня поставки нафти на Лисичанський НПЗ було припинено, у зв'язку з тим, що нафтопереробка в Україні продовжує генерувати збитки.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня прем'єр-міністр Микола Азаров у своєму офіційному Інтернет-блозі повідомив, що уряд зараз обговорює питання про безподаткове ввезення 1 млн тонн нафти для переробки на вітчизняних НПЗ.

Як повідомлялося, ціни на АЗС зростають із другої половини лютого. Основною причиною підвищення є загальносвітова тенденція підвищення цін на нафту у зв'язку із загостренням ситуації навколо Ірану. З початку року вартість нафти Brent на європейському спотовому ринку зросла практично на 20%, а оптова вартість бензину і ДП в Україні – більш ніж на 12% і 7% відповідно.

Крім того, в січні 2012 р. набули чинності нові ставки акцизних зборів на бензини і дизпальне, які були проіндексовані на 8,9%. Таким чином, акциз на бензин підвищився з 182 євро/тонна до 198 євро/тонна, що еквівалентно 18 коп/л.

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