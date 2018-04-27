Транзитний гамбіт «Газпрому»: даю кредити з надією на банкрутство

Щодобовий транзит російського газу через газотранспортну систему України в кінці березня скоротився вдвічі. Цей факт був витлумачений офіційними особами «Газпрому» і «Нафтогазу» дуже контраверсійно. Якщо представник російського газового монополіста Сергій Купріянов заявив, що падіння транзиту - початок «великого шляху з перерозподілу обсягів транзиту газу з території України на користь нашої дочірньої компанії «Білтрансгаз»і нових морських газопроводів», то в НАК скорочення прокачування пов'язують із потеплінням у Європі, що призвело до падіння попиту на російський газ. Тобто, з одного боку, нам кажуть про контрольований процес поступового відходу «Газпрому» з української труби, з іншого, - всього лише про сезонні коливання попиту на енергоносії. Логіка взаємин «Газпрому» і «Нафтогазу» підказує, що реальна причина падіння транзиту знаходиться десь між цими твердженнями, а то й зовсім осторонь від офіційних пояснень...

Все-таки потепління?

Заступник голови «Нафтогазу» Вадим Чупрун 30 березня повідомив, що транзит російського газу до Європи через Україну тільки за добу скоротився майже в два рази - з 400 до 200 мільйонів кубометрів. Якщо врахувати, що напередодні Центральне диспетчерське управління паливно-енергетичного комплексу РФ заявило про перенаправлення у першому кварталі 2012 року значної частини поставок газу з українського коридору в газопроводи «Північний потік» і «Ямал-Європа», який проходить через Білорусь, то ситуація для нас вимальовується, прямо скажемо, сумна. Все свідчить про те, що «Газпром» приступив до багаторазово анонсованого поетапного відходу з української труби.

Але, на думку незалежного експерта з енергетичних питань Олександра Нарбута, заяви російської сторони щодо транзиту газу варто розглядати під різними кутами. За його словами, незаперечним фактом є раннє потепління в Європі, що призвело до дострокового скорочення споживання газу в країнах ЄС. «З іншого боку, ми повинні розуміти, що «газова» атака на Україну з боку російського керівництва триває. І, звичайно, «Газпром» буде використовувати будь-яку можливість для того, аби поставити Україну в ще складніше становище. Зрозуміло, що чим менше транзиту йде через українську ГТС, тим менше доходів отримує «Нафтогаз», відповідно, йому все складніше розраховуватися за поточні поставки російського газу до України. Те, що «Нафтогаз» має сьогодні серйозні фінансові труднощі, підтверджується безпрецедентними обсягами газу, які піднімають з наших підземних сховищ в останні місяці. Одночасно скорочуються обсяги закупівель російського газу - в березні Україна закупила газ всього на 800 млн дол (зазвичай у період опалювального сезону на закупівлю газу йде не менше 1 млрд дол на місяць - ред.)», - уточнив Нарбут.

Політолог Олександр Палій також вважає, що позиція «Нафтогазу» щодо падіння транзиту ближча до істини, ніж заяви представників «Газпрому». «Є офіційна статистика самого «Газпрому», згідно з якою за І квартал поточного року загальне падіння поставок російського газу європейським споживачам склало більше 9%, а за березень падіння поставок до Європи склало 23%, в порівнянні з березнем 2011 року. Причина таких показників, в першу чергу, - раннє потепління в ряді європейських країн, що призвело до скорочення споживання енергоносіїв раніше звичайних термінів», - додав експерт.

Але навіть якщо березневе падіння транзиту сталося виключно у зв'язку з погодними умовами, то, як бути з «Північним потоком», який росіянам так чи інакше доведеться наповнювати газом. В іншому випадку європейські партнери «Газпрому» в цьому дорогому проекті не отримають очікуваних дивідендів, а подібного Москва однозначно не допустить.

«Північний потік» допоможе покінчити з платоспроможністю "Нафтогазу"?

Якщо «Газпром» виведе «Північний потік» на проектну потужність в 55 мільярдів кубометрів на рік (потужність першої черги становить 25 млрд. куб. м - ред.), то, як мінімум, половина цього обсягу буде взята з української ГТС, що з урахуванням поточного падіння прокачування зробить нашу трубу нерентабельною.

Тим часом, як зазначає Нарбут, на сьогодні «Північний потік» працює лише на третину потужності своєї першої черги. «Це визначається не тільки попитом на прокачування газу по Nord Stream, а й деякими проблемами, які були недооцінені партнерами «Газпрому» під час прокладання газопроводу. Зокрема, дочірня компанія корпорації BASF - Wintershall намагалася отримати можливість використання всієї потужності газопроводів NEL і OPAL, які є континентальними розподільниками газу, що прокачується через «Північний потік», але Єврокомісія не дала згоди, тому що це суперечить нормам 2-го і 3-го енергопакетів ЄС. Таким чином, інвестори даного проекту можуть розраховувати на завантаження тільки половини його проектної потужності. В результаті, виникає питання про доцільність добудови другої черги газопроводу, оскільки вже існуюча перша нитка якраз і забезпечує 50% транзиту, запланованого через Nord Stream», - зазначив Нарбут.

У зв'язку з цим експерт вважає, що українське керівництво має ставитися до заяв «Газпрому» про подальше скорочення транзиту через ГТС України з певною часткою скептицизму.«Беручи до уваги заяви «Газпрому», ми повинні, нарешті, розпочати реформування «Нафтогазу», розділивши його на профільні активи, серед яких найважливіше місце буде належати газотранспортній складовій. Але ні в жодному разі не варто відокремлювати ГТС від підземних сховищ, як це пропонують деякі чиновники, лобіюючи інтереси певних олігархів», - переконаний Нарбут.

Водночас, за прогнозами експерта, у найближчі три роки щорічний обсяг транзиту російського газу через ГТС України не перевищить 90 млрд. кубометрів. «У 2012 році росіяни, швидше за все, не прокачають через Україну і 90 мільярдів кубометрів (у 2011 році прокачано 104 млрд. куб. м транзитного газу - ред.). Таким чином, Україна втрачає джерело погашення кредиту в 2 млрд дол, який «Нафтогаз» взяв у росіян в кінці 2010 року. Він брався як авансовий платіж за транзит газу через нашу ГТС, і мав погашатися за рахунок прокачування трубою не менше 110 мільярдів кубометрів газу на рік. У 2010-му глава Мінпаливенерго Юрій Бойко упевнено говорив про те, що обсяг транзиту російського газу ні за яких обставин не опуститься нижче зазначеного рівня, але тепер, коли він падає, погашати позику стає все проблематичніше. І ці труднощі збережуться не тільки поточного року, але й наступного», - прогнозує експерт.

Додамо до всього вищесказаного заяву «Нафтогазу» від 29 березня про залучення кредиту у російського «Газпромбанку» на 2 млрд. дол, який беруть для розрахунків за газ, що купує Україна у «Газпрому». Тепер стає зрозуміло, що всі розмови про причини зниження транзиту через нашу ГТС - всього лише нюанси одного глобального процесу. Процесу доведення «Нафтогазу» до банкрутства з подальшою передачею основному кредитору найцікавіших активів компанії. Мабуть, «Газпром» вважає за краще «інвестувати» в одержання контролю над українською трубою кілька мільярдів доларів, ніж будувати «Південний потік» за пару десятків мільярдів євро. З боку газового монополіста все цілком логічно, а от для України залучення чергового кредиту у «Газпрому» - верх абсурду. Ми платимо найвищу ціну за газ в Європі (з урахуванням транспортної складової), та ще й позичаємо у продавця, дозволяючи йому додатково заробляти на відсотках.

Петро Черних (УНІАН)