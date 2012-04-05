Ціна нафти на NYMEХ знизилася до 101,47 дол./бар.

На торгах в середу, 4 квітня, на нью-йоркській біржі NYMEХ вартість травневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) знизилася на 2,54 дол. Таким чином, вона склала 101,47 дол. за барель.

Вартість травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent на лондонській біржі IСE за підсумками торгів впала на 2,54 дол. - до 122,34 дол. барель, передає Bloomberg.

Тенденція спостерігається не першу сесію, основна причина - слабкі статдані зі США.

API в ніч на середу повідомив, що запаси нафти за минулий тиждень зросли на 7,8 мільйона барелів, що стало найзначнішим зростанням з 23 грудня 2011 року.