Уряд сьогодні розгляне можливість запровадження «плаваючої» ставки акцизу на бензин

Кабінет міністрів України у четвер, 5 квітня, розгляне можливість запровадження «плаваючої» ставки акцизу на бензин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістів повідомив заступник міністра енергетики і вугільної промисловості України Володимир Макуха.

«Ми плануємо сьогодні винести на засідання питання, яке дозволяє нам запровадити плаваючу ставку акцизу на бензин, щоб трохи регулювати можливість збільшення цін», - зазначив він.

За словами В.Макухи, акцизи коригуватимуться залежно від цін на нафту.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Микола Азаров повідомив, що Кабмін розробляє законопроект про «плаваючу» ставку акцизу на нафтопродукти, а також обговорює питання про безподаткове ввезення 1 млн тонн нафти для переробки на вітчизняних НПЗ. За словами прем'єра, ці заходи необхідні для підвищення рентабельності переробки нафти на вітчизняних НПЗ в умовах підвищення світових цін на нафту.

Довідка УНІАН. За останній рік акцизний збір на бензин було підвищено на 50%, або на 66 євро/тонну, що еквівалентно 65 коп./літр, і що відповідно стало потужним стимулом збільшення цін на бензин у 2011 р. На сьогодні частка податків у ціні бензинів у середньому становить 35%, дизпалива - 22%.

Експерти прогнозують збільшення роздрібних цін на високооктановий бензин А-95 у березні до 11 грн./літр, а на дизельне паливо – до 10 грн./літр.