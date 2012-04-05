Україна в І кварталі скоротила транзит газу до країн Європи на 20%

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», за оперативними даними, в січні-березні скоротила транзит природного газу до країн Європи на 20%, або на 5,847 млрд куб. м, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, до 23,339 млрд куб. м.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДК «Укртрансгаз».

У повідомленні наголошується, що в березні Україна скоротила транзит природного газу до країн Європи на 35%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, до 6,421 млрд куб. м.

Загальне транспортування газу газотранспортною системою України в січні-березні скоротилося на 11,4%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, до 45,658 млрд куб. м.

За словами головного інженера Об'єднаного диспетчерського управління ДК «Укртрансгаз» Вадима Фролова, скорочення обсягів транзиту в березні пов'язане з підвищенням температури в країнах-імпортерах природного газу.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році Україна збільшила транзит природного газу до країн Європи на 5,9%, порівняно з 2010 роком, до 101,098 млрд куб. м. Загальне транспортування газу газотранспортною системою України в 2011 році збільшилося на 4,7%, порівняно з 2010 роком, до 156,953 млрд куб. м (у т.ч. для потреб України – 51,687 млрд куб. м).

Довідка УНІАН. ДК «Укртрансгаз» є оператором газотранспортної системи України. Компанія експлуатує 37,1 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.

Основною складовою газотранспортної системи ДК «Укртрансгаз» є мережа магістральних газопроводів і газопроводів-відведень, що є єдиним технологічним комплексом, який працює в безперервному робочому режимі. Загальна довжина газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відведень - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1449.

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