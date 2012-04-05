«Нафтогаз» завершив 2011 рік з прибутком 9 млрд грн

ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» завершило 2011 рік з чистим прибутком 9,147 млрд грн, тоді як за 2010 рік чистий збиток становив 24,2 млрд грн.

Про це сказано у повідомленні компанії, опублікованому на сайті Нацкоміссії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, у 2011 році «Нафтогаз України» збільшив чистий дохід на 18,4% у порівнянні з 2010 роком – до 108,053 млрд грн., а також збільшив валовий дохід (виручку) від реалізації на 14,7% – до 122,949 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, 2010 рік «Нафтогаз України» завершив з чистим збитком 24,2 млрд грн, тоді як за 2009 рік чистий прибуток компанії становив 1,258 млрд грн.

Довідка УНІАН.НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш ніж 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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