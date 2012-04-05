Кабмін схвалив проект закону про «плаваючу» ставку акцизу на бензин
Кабінет міністрів України схвалив проект закону про «плаваючу» ставку акцизу на бензин.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник міністра енергетики і вугільної промисловості Володимир Макуха.
«Це наше принципове рішення, і ми його прийняли», - сказав В.Макуха.
При цьому він зазначив, що цей законопроект ще доопрацьовується і найближчим часом буде переданий на розгляд до Верховної Ради.
Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Микола Азаров повідомив, що Кабмін розробляє законопроект про «плаваючу» ставку акцизу на нафтопродукти, а також обговорює питання про безподаткове ввезення 1 млн. тонн нафти для переробки на вітчизняних НПЗ. За словами прем'єра, ці заходи необхідні для підвищення рентабельності переробки нафти на вітчизняних НПЗ в умовах підвищення світових цін на нафту.
Довідка УНІАН. За останній рік акцизний збір на бензин було підвищено на 50%, або на 66 євро/тонну, що еквівалентно 65 коп./літр, і що відповідно стало могутнім стимулом зростання цін на бензин в 2011 р. На сьогодні частка податків у ціні бензинів у середньому становить 35%, дизпального - 22%.
Експерти прогнозують збільшення роздрібних цін на високооктановий бензин А-95 у березні до 11 грн./літр, а на дизельне пальне – до 10 грн./літр.
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