Україна зацікавлена брати участь в Трансанатолійському газопроводі - Макуха

Україна зацікавлена брати участь в реалізації проекту з будівництва Трансанатолійського газопроводу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив заступник міністра енергетики і вугільної промисловості України Володимир Макуха.

«Ми зацікавлені брати участь в цьому проекті, я скажу так», - сказав він.

При цьому В.Макуха відзначив, що детально поки що це питання не обговорюється, оскільки не узгоджені всі позиції з будівництва між Азербайджаном і Туреччиною.

«З Трансанатолійського (газопроводу – УНІАН) рішення поки що не ухвалене. Ще, принаймні, основні акціонери, до складу яких, у першу чергу, входять Азербайджан і Туреччина, не узгодили цілу низку питань. Тому питання про приєднання України поки що відкладене, доки ці країни не вирішать базові питання», - сказав В.Макуха.

При цьому він відзначив, що питання про участь України в Транскаспійському газопроводі не розглядається.

«Транскаспійського газопроводу поки що в проекті немає, тому нема у що інвестувати», - сказав В.Макуха.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-секретаря прем'єр-міністра України Віталія Лук’яненка, під час зустрічі з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим 4 квітня прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що Україна зацікавлена в реалізації Транскаспійського газопроводу.

М.Азаров відзначив можливість участі України в цьому проекті у разі досягнення відповідних домовленостей з іншими учасниками.

Довідка УНІАН. Проект Транскаспійського газопроводу передбачає прокладання газопроводу по дну Каспійського моря з Туркменістану до Азербайджану, а надалі може бути підключено до інших газопроводів у регіоні.

Трансанатолійський газопровід, який протягнеться зі сходу на захід Туреччині до кордону з Болгарією або Грецією, стане складовою частиною проекту "Південний газовий коридор". По ньому передбачається транспортувати на європейський ринок газ із різних джерел, перш за все, з азербайджанського газоконденсатного родовища "Шахденіз" на Каспії. Мінімальна пропускна спроможність трубопроводу, як очікується, становитиме 16 млрд куб. м на рік. Початок роботи газопроводу заплановано на 2017 рік.

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