Молдова продовжує несанкціонований відбір електроенергії, заявляє «Укренерго»

Станом на середу, 4 квітня, несанкціонований відбір Молдовою електроенергії з ОЕС України становить близько 30 млн. кВт/год.

Про це сказано в повідомленні НЕК «Укренерго», оприлюдненому на сайті компанії.

Компанія відзначає, що такий несанкціонований відбір електроенергії може призвести до значних проблем з оформленням фактичного сальдо-перетікання, яке вийде за розрахунковий період.

У повідомленні наголошується, що за період ведення переговорів між комерційними операторами двох держав щодо підписання зовнішньоекономічних контрактів на поставку електроенергії з ОЕС України до ЕС Молдови, які б регламентували сальдо-перетікання електроенергії за розрахунковий період, вся кількість переміщеної через кордон електроенергії може бути розцінена Київською регіональною митницею як контрабанда.

Компанія нагадує, що з 1 квітня цього року комерційні поставки української електроенергії до ЕС Молдови припинено. В результаті цього, компанія Moldelectrica, як системний оператор Республіки Молдова, має підтримувати нульове сальдо перетікання електроенергії на перетині Україна-Молдова і покривати споживання електроенергії за рахунок збільшення генеруючих потужностей Молдовської ГРЕС або інших джерел генерації.

Проте, всі звернення і вимоги НЕК «Укренерго» до Moldelectrica щодо виконання зобов'язань, передбачених положеннями Технічної Угоди від 03.06.2001 «Про забезпечення паралельної роботи ОЕС України і Молдавської енергосистеми» між НЕК «Укренерго» і Moldelectrica, залишаються безрезультатними.

Як повідомляв УНІАН, Молдова з 1 квітня відмовилася купувати українську електроенергію, яка подорожчала на 20%, і за відсутності контрактів почала несанкціонований відбір електрики. Експерти заявляють, що комерційна суперечка суб'єктів господарювання двох країн може поставити під загрозу енергопостачання частини Одеської області, яка використовує молдавські високовольтні лінії.

Разом з компанією «ДТЕК Пауер Трейд», яка не хоче експортувати електроенергію собі в збиток, на підвищенні тарифів наполягає також та «Інтер РАТ ЄЕС», яка володіє розташованою в Придністров'ї Кучурганською електростанцією. При цьому на фоні зростання цін на газ «ДТЕК Пауер Трейд» хоче збільшити тариф до 0,075 дол. за 1 кВт/год, а «Інтер РАТ ЄЕС» - до 0,073 дол. за 1 кВт/год.

Довідка УНІАН. За даними Міненерговугілля, за два перших місяці 2012 року Україна збільшила експорт електроенергії до Молдови до 93,1 млн. кВт/год з 2,1 млн. кВт/год за аналогічний період 2011 року. При цьому, частка цієї країни в загальному обсязі українського експорту становила за цей період лише 9%.

У 2011 році підконтрольний українському бізнесмену Рінату Ахметову енергоходинг ДТЕК збільшив експорт електроенергії до країн Східної Європи до 5,1 млрд кВт/год, що на 319% перевищило показник 2010 року.

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