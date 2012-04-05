Україна в І кварталі збільшила видобуток газу на 3,6%

Українські нафтогазовидобувні підприємства, за оперативними даними, в січні-березні збільшили видобуток газу на 3,6%, в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, до 5,224 млрд куб. м.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

У березні українські нафтогазовидобувні підприємства, за оперативними даними, збільшили видобуток газу на 2,3%, в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, до 1,772 млрд куб. м.

Як повідомляв УНІАН, в 2011 році українські нафтогазовидобувні підприємства збільшили видобуток газу на 0,4%, порівняно з 2010 роком, до 20,139 млрд куб. м.

Довідка УНІАН. Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є ДК «Укргазвидобування», ВАТ«Укрнафта» і ДАТ «Чорноморнафтогаз», що входять у структуру НАК «Нафтогаз України».