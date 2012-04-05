Швидкого результату в газових переговорах після інавгурації Путіна не буде – російський експерт

Москва . Україні не слід розраховувати на швидке досягнення результату в газових переговорах після інавгурації Володимира Путіна.

Така думка власному кореспонденту УНІАН у РФ висловила заступник директора - керівник Центру досліджень проблем країн ближнього зарубіжжя Російського інституту стратегічних досліджень Тамара Гузенкова.

«Найближчим часом немає підстав говорити, що газові переговори завершаться на користь України. Думаю, що це пов'язано значною мірою з тим, що Україна намагається лавірувати між Москвою і Брюсселем, не погоджуючись на якісь інтеграційні доводи російського керівництва, а продовжує докладати зусиль для підписання Угоди про асоціацію з ЄС», - сказала Т.Гузенкова і зазначила, що при цьому здійснюються кроки, щоб не посваритися «з Москвою зовсім».

За її словами, така політика триватиме як мінімум до парламентських виборів з тим, щоб Партія регіонів могла одержати максимальну кількість голосів від прихильників європейської інтеграції та прихильників більш тісної співпраці з РФ

Вона відзначила, що загальний малюнок українсько-російський відносин за останні два роки став зрозумілий.

«Спроба України добити російський уряд і знизити ціни на газ успіхом не увінчається, і у позиції української влади з'явилися елементи політичного шантажу, який починає виявлятися все більше і більше», - сказала вона.

Т.Гузенкова вважає, що під виглядом диверсифікації постачальників енергоресурсів звучать заяви про участь в альтернативних енергетичних проектах без Росії.

При цьому вона впевнена, що така риторика має політичний характер, оскільки поки що реальних проектів немає, лише плани. Експерт вважає, що проекти в обхід Росії в майбутньому, швидше за все, будуть реалізовані, але російський газ Україні потрібний сьогодні.

Нагадаємо, що інавгурація В.Путіна запланована на 7 травня.

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