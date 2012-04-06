Нафта подорожчала на статданих зі США

На світових торгах у четвер, 5 квітня, ціни на нафту підвищилися на даних по ринку праці в США.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість травневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil піднялася на 1,84 долара, склавши 103,31 долара за барель.

Так, ціна травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів виросла на 1,09 долара - до 123,43 долара за барель, передає Bloomberg.

Зростанню котирувань ф'ючерсів на нафту сприяють сильні дані з ринку праці США. За даними Мінпраці, кількість первинних заявок на допомогу з безробіття за тиждень, що завершився 31 березня, знизилася на 6 тисяч і склала 357 тис., що стало найнижчим рівнем із квітня 2008 року.