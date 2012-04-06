У Франції сталася пожежа на АЕС. Зупинено реактор
10:14, 06 квітня 2012Енергетика
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На півночі Франції через пожежу на атомній електростанції "Пенле" був автоматично зупинений реактор.
Як передає радіо «Свобода», компанія-оператор заявила, що пожежники впоралися з двома осередками загоряння. Про постраждалих не повідомляється.
Компанія запевняє, що витоку радіації не було, і шкоди навколишньому середовищу не було завдано. Що стало причиною займання - поки не відомо.
Атомна електростанція розташована неподалік від міста Дьєпп в Нормандії, вона була введена в дію 22 роки тому.
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