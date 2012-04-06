«Укргазвидобування» у І кварталі збільшило видобуток газу на 1,3%

Найбільша в Україні газовидобувна компанія «Укргазвидобування», яка є дочірньою компанією НАК «Нафтогаз України», у січні-березні збільшила видобуток газу на 1,3% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 3,827 млрд. куб. м.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДК «Укргазвидобування».

У повідомленні наголошується, що в січні-березні видобуток газового конденсату і нафти досяг 179 тис. тонн, що відповідає показникам минулого року. Крім того, з початку року видобуто 660 тонн нафтового бітуму на Орховицькому родовищі у Львівській області. З середини березня тут відновлено роботу установки з виробництва бітуму.

Також компанія відзначає, що в січні-березні буровими підрозділами «Укргазвидобування» пробурено 62 тис. м, з них 24 тис. м експлуатаційного і 38 тис. м розвідувального буріння. З початку року компанія ввела в експлуатацію 16 нових свердловин, з них 15 газових і 1 нафтову.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році «Укргазвидобування» збільшила видобуток газу на 0,5% у порівнянні з 2010 роком - до 14 млрд. 910,5 млн. куб. м, а також збільшила видобуток нафти і газового конденсату на 3,2 тис. тонн (0,5%) – до 690 тис. тонн.

Довідка УНІАН. ДК «Укргазвидобування» - найбільша газовидобувна компанія України. До складу ДК «Укргазвидобування» входять 4 газопромислові управління: «Шебелінкагазвидобування», «Полтавагазвидобування», «Харківгазвидобування» і «Львівгазвидобування».

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