Ціни на нафтопродукти в Україні продовжують рости

З 30 березня по 6 квітня 2012 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися на 0,5-1,1% (в середньому на 0,9%).

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

За даними моніторингу консалтингової групи «А-95», з 30 березня по 6 квітня 2012 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

на бензин А-80 – збільшилися на 1,1% - з 10,02 грн./л до 10,13 грн/л;

на бензин А-92 – збільшилися на 1,1% - з 10,50 грн./л до 10,62 грн/л;

на бензин А-95 – збільшилися на 1,0% - з 10,89 грн./л до 11,00 грн/л;

на дизельне пальне – збільшилися на 0,5% - з 10,10 грн./л до 10,15 грн/л.

Нагадаємо, ціни на АЗС ростуть з другої половини лютого. Основною причиною підвищення є загальносвітова тенденція підвищення цін на нафту у зв'язку із загостренням ситуації навколо Ірану. З початку року вартість нафти Brent на європейському спотовому ринку зросла майже на 20%, а оптова вартість бензину і ДП в Україні – більш ніж на 12% і 7% відповідно.

Крім того, в січні 2012 р. набули чинності нові ставки акцизних зборів на бензини і дизпальне, які були проіндексовані на 8,9%. Таким чином, акциз на бензин підвищився з 182 євро/тонна до 198 євро/тонна, що еквівалентно 18 коп./л.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створене у травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.

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