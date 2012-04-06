Поставки нафтової сировини на українські НПЗ скоротилися на 21,3%

Постачання нафтової сировини (нафта, газовий конденсат і вакуумний газойль) на українські нафтопереробні заводи (НПЗ), за оперативними даними, в січні-березні скоротилися на 21,3% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 1,744 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

У січні-березні українські НПЗ переробили 1,729 млн. тонн нафтової сировини, що на 25,1% менше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, в 2011 році постачання нафтової сировини на українські НПЗ скоротилися на 16,1% в порівнянні з 2010 роком - до 9,255 млн. тонн. У 2011 році українські НПЗ переробили 9,049 млн. тонн нафтової сировини, що на 18,4% менше, ніж за 2010 рік.

Довідка УНІАН. В Україні є шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51,11 млн. тонн нафти на рік.

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