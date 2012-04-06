Лисичанський НПЗ у І кварталі скоротив переробку на 36%

Лисичанський нафтопереробний завод (ПрАТ «ЛИНИК», м. Лисичанськ, Луганська обл.), за оперативними даними, у січні-березні скоротив переробку нафтової сировини на 36,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 0,806 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

Поставки нафтової сировини у січні-березні на Лисичанський НПЗ скоротилися на 41,0% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 0,767 млн тонн.

У січні-березні Лисичанський НПЗ скоротив виробництво бензину на 32,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 251,7 тис. тонн, дизельного пального – скоротив на 26,4% – до 253,9 тис. тонн, мазуту – на 34,3% – до 249,1 тис. тонн.

Нагадаємо, що з 1 березня поставки нафти на Лисичанський НПЗ були припинені у зв'язку з тим, що нафтопереробка в Україні продовжує генерувати збитки.

Довідка УНІАН. Лисичанський НПЗ (Луганська обл.) – другий за потужністю в Україні завод, здатний щорічно переробляти 16 млн. тонн нафти. Завод належить російсько-британському холдингу ТНК-ВР.

ПрАТ «ЛИНИК», яке є власником виробничих потужностей Лисичанського НПЗ, входить до групи компаній ТНК-ВР в Україні.

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