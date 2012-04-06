«Укртатнафта» у І кварталі скоротила переробку на 4,7%
ПАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.), за оперативними даними, в січні-березні скоротило переробку нафтової сировини на 4,7% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 0,767 млн. тонн.
Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.
Поставки нафтової сировини в січні-березні на «Укртатнафту» збільшилися на 14,2% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 0,738 млн. тонн.
У січні-березні «Укртатнафта» збільшила виробництво бензину на 24,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 282,8 тис. тонн, дизельного пального – скоротила на 10,9% – до 200,4 тис. тонн, мазуту – скоротила на 7,6% – до 122,3 тис. тонн.
Довідка УНІАН. ПАТ «Укртатнафта» створене в 1994 році відповідно до указів Президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства становить 18,6 млн. тонн переробки нафти на рік.
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