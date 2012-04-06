Росії недоцільно мінімізувати транзит газу через Україну

Москва. У Росії є можливості в майбутньому мінімізувати транзит газу через Україну, але це економічно недоцільно.

Таку думку власному кореспонденту УНІАН у РФ висловив голова комітету Державної Думи з енергетики Іван Грачов.

«Мінімізувати транзит через Україну можливо, з точки зору ресурсів, які є у РФ. Але я вважаю, що це недоцільно», - сказав він.

За його словами, такий висновок слідує з аналізу ціни «Південного потоку» й появи нових транзитних країн, по території яких проходитиме цей газопровід.

При цьому І.Грачов підкреслив, що для будівництва є необхідне фінансування, технології та відповідні відносини з країнами ЄС. Також, для усунення транзитної ролі України розглядається можливість будівництва третьої нитки «Північного потоку».

«Краще домовитися з Україною. Інакше, потреба в українських транспортних можливостях різко зменшитися», - сказав експерт.

«Час домовиться в України та Росії ще є. Так буде десь до кінця року (у грудні заплановано початок будівництва підводної частини «Південного потоку» - УНІАН)», - сказав І.Грачов.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов заявив, що «Газпром» продовжить переведення транзиту з території України на інші маршрути - через Білорусь і нові морські газопроводи.

«Це поки лише перші результати, ми на початку великого шляху з перерозподілу обсягів транзиту газу з території України на користь нашої дочірньої компанії «Бєлтрансгаз» і нових морських газопроводів», - сказав С.Купріянов.

Раніше, 30 березня, заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадим Чупрун заявив про скорочення обсягів транзиту російського газу через територію України до Європи в 2 рази.

«Минулої доби недопостача зі сходу щодо планових показників становила 180 млн куб. м, цієї доби – 200 млн куб. м», - сказав він.

При цьому він зазначив, що плановий обсяг транзиту російського природного газу через територію України в напрямку Європи становить близько 400 млн куб. м на добу.

В.Чупрун пов'язує таке різке скорочення транзиту російського газу через Україну з низьким споживанням палива в Європі.

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