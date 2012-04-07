Україна запропонувала Росії свою технологію з переробки попутного газу
Москва. Україна запропонувала Росії свою технологію з переробки попутного газу в синтетичне паливо.
Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказали голова Житомирської обласної державної адміністрації Сергій Рижук і Надзвичайний і Повноважний Посол України в РФ Володимир Єльченко за підсумками поїздки регіонами Сибіру.
«Українські вчені завершили успішно випробування технології з переробки попутного газу при видобутку нафти в синтетичне паливо», - сказав С.Рижук.
За його словами, 1 тис. куб. м такого газу за цією технологією можна переробити в 0,5 тонн синтетичного палива.
Передбачається, що ця установка розміщується прямо на місці видобутку нафти.
«Це колосальний прорив і може дати мільярдні вигоди», - сказав С.Рижук і додав, що це дасть змогу врятувати Західний Сибір від екологічної катастрофи і дати економічну вигоду.
Він відзначив, що тільки Ямало-Ненецький округ використовує 28% такого газу, а решта обсягу спалюється.
У свою чергу В.Єльченко повідомив, що в Росії створюється спільне підприємство з виробництва такого устаткування.
«У Самарі вже цього року почнуть будувати складальне підприємство, яке ці установки випускатиме. Це буде спільне підприємство», - сказав посол.
В.Єльченко повідомив, що сьогодні одна така установка «Модуль» вже готова і зараз триває процес отримання відповідних сертифікатів від російських органів .
За його словами, після цього буде визначено ціну цього устаткування і необхідну кількість, яку потрібно виготовити.
Як повідомляв УНІАН, 3-7 квітня керівники Волинської, Вінницької, Житомирської й Івано-Франківської областей перебували в Сибіру для налагодження зв'язків зі своїми російськими колегами в Тюменській області, Ханти-Мансійському автономному окрузі і Ямало-Ненецькому автономному окрузі.
29 березня прем'єр-міністр Росії Володимир Путін заявляв, що в Росії 25% попутного газу досі спалюється.
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