Статдані зі США обвалили ціну нафти

На світових торгах у понеділок, 9 квітня, ціни на нафту знижуються на негативних даних з ринку праці США.

Так, вартість травневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) вже впала на 1,26 долара, або на 1,22% - до 102,05 долара за барель.

Ціна травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зменшилася на 1,06 долара, або на 0,86% - до 122,37 долара за барель.

У минулу п'ятницю стало відомо, що рівень безробіття в США в березні несподівано знизився до 8,2% з 8,3% в лютому, однак кількість робочих місць в несільськогосподарських галузях економіки зросла лише на 120 тисяч при прогнозі збільшення на 205 тисяч, передає Bloomberg.