«Нафтогаз» перерахував «Газпрому» 865 млн дол. за імпортований у березні газ

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» 6 квітня перерахувала ВАТ «Газпром» близько 865 млн дол. США за імпортований у березні 2012 року природний газ.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв'язків з громадськістю НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується, що ціна природного газу для компанії у першому кварталі 2012 року становить близько 416 дол. США.

Згідно з умовами додаткової угоди до базового контракту, укладеного між Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» 21 квітня 2010 року, ціна природного газу визначається з урахуванням знижки у розмірі 100 дол. США за 1 тис. куб. м.

Нагадаємо, «Нафтогаз України» щомісячно своєчасно і в повному обсязі виконує свої зобов'язання перед ВАТ «Газпром» з оплати імпортованого природного газу.

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