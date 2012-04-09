Уряд закриє 137 міні-НПЗ

Уряд має намір закрити нелегальні мінізаводи, які випускають нафтопродукти низької якості, не платять податки і дестабілізують ситуацію на ринку нафтопродуктів.

Про це заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко в ефірі програми «Шустер LIVE» на телеканалі «Перший національний» 6 квітня.

«Ми проаналізували роботу так званих міні-заводів, нелегальних підприємств, і дійшли висновку, що це - прямий шлях до ухилення від сплати податків. Всі ці 137 міні-заводів випускають напівфабрикати і не платять акцизні збори. Ми їх закриватимемо. Це сприятиме більш стабільній роботі основних виробників і наповненню бюджету», - сказав Ю.Бойко.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня Кабінет міністрів України прийняв проект закону про «плаваючу» ставку акцизу на нафтопродукти.

Раніше прем'єр-міністр Микола Азаров повідомив, що Кабмін розробляє законопроект про «плаваючу» ставку акцизу на нафтопродукти, а також обговорює питання про безподаткове ввезення 1 млн. тонн нафти для переробки на вітчизняних НПЗ. За словами прем'єра, ці заходи необхідні для підвищення рентабельності переробки нафти на вітчизняних НПЗ в умовах підвищення світових цін на нафту.

Як повідомлялося, ціни на АЗС зростають з другої половини лютого. Основною причиною підвищення є загальносвітова тенденція підвищення цін на нафту у зв'язку із загостренням ситуації навколо Ірану. З початку року вартість нафти Brent на європейському спотовому ринку зросла практично на 20%, а оптова вартість бензину і ДП в Україні – більш ніж на 12% і 7% відповідно.

Крім того, у січні 2012 р. набули чинності нові ставки акцизних зборів на бензини і дизпальне, які були проіндексировані на 8,9%. Таким чином, акциз на бензин підвищився з 182 євро/тонна до 198 євро/тонна, що еквівалентно 18 коп./л.