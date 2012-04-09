Міненерго пропонує з 2013 р. перейти на виробництво бензину з додаванням біоетанолу

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України вносить на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект про обов'язкове додавання виробниками бензину біоетанолу до складу пального, починаючи з наступного року.

Про це заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко в ефірі програми «Шустер LIVE» на телеканалі «Перший національний» 6 квітня.

За його словами, законопроектом передбачено, що вміст біоетанолу в бензинах повинен становити 5%, починаючи з 2013 року, і 7% - з 2014 року.

«Ми вносимо законопроект, сподіваюся, він буде прийнятий урядом, про те, що з наступного року в будь-якому бензині 5% має бути біоетанолу, а з 2014 року - 7%», - пояснив міністр.

Також Ю.Бойко відзначив, що під час розробки законопроекту враховувався досвід європейських країн і пропозиції учасників ринку нафтопродуктів.

На думку міністра, додавання біоетанолу дасть змогу Україні зменшити обсяги закупівлі нафти і підтримати національного сільгоспвиробника.

«Це європейський досвід, це дасть змогу нам знизити закупівлю нафти, а з іншого боку - завантажити своїх сільгоспвиробників. Ми відпрацювали цей закон з усіма учасниками ринку і вважаємо, що він буде, безперечно, позитивним», - відзначив міністр.

Довідка УНІАН. Біоетанол - екологічно чисте пальне, яке виготовляється із сільськогосподарської продукції, що містить крохмаль або цукор. Біоетанол є високоефективним замінником бензину і сприяє зниженню парникових викидів в атмосферу. В Україні діє близько 70 спиртних заводів. Промислове впровадження виробництва сумішевих бензинів може дати 500 тисяч тонн дешевого біопалива на рік.