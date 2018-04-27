ТНК-ВР згортає бізнес в Україні?

Російсько-британська компанія ТНК-ВР, зважаючи на зупинку Лисичанського НПЗ (ПрАТ «ЛИНИК», Луганська обл.) на невизначений термін, вирішила провести радикальну реструктуризацію основної управлінської моделі, представленої в Україні.

«Враховуючи зупинку ЛИНИКа на невизначений термін, у компанії виникла необхідність перегляду принципів управління своїми активами і вжиття оперативних заходів для оптимізації процесів. Було ухвалене рішення виділити Лисичанський НПЗ в окрему бізнес-функцію, а крім того, провести радикальну реструктуризацію основної управлінської моделі, представленої на території України», – відзначили у прес-службі компанії.

Бізнес групи ТНК-ВР в Україні представлений такими ключовими підприємствами: ТОВ «ТНК-ВР Комерс» – керівний центр, оптова торгівля нафтопродуктами на внутрішньому і зовнішньому ринках, проведення координованої інвестиційної політики, забезпечення максимальної ефективності використання активів; Приватне АТ «ЛИНИК» (Лисичанський НПЗ) – переробка нафтової сировини і виробництво нафтопродуктів; СП ТОВ «Кершер» – роздрібна торгівля нафтопродуктами через мережу автозаправних станцій, управління автозаправними комплексами (АЗК). Група ТНК-ВР входить до десятки найбільших приватних нафтових компаній у світі за обсягами видобування нафти. Компанія була утворена в 2003 році в результаті злиття нафтових і газових активів компанії ВР у Росії і нафтогазових активів консорціуму Альфа, Аксесс/Ренова (ААР).

Компанія наголошує, що нова структура бізнесу буде затверджена до 1 травня 2012 року і введена з 1 липня. Вона орієнтована на функціонування двох ключових напрямів – маркетингу (управління брендами, маркетинг, роздріб, гуртові продажі, карткові продажі, В2В, функції супроводу) і представницького офісу, який забезпечуватиме підтримку бізнесу ТНК-ВР в Україні. Така модель бізнесу дозволить понизити адміністративно-управлінські витрати і забезпечити стабільний позитивний грошовий потік на цей рік і в майбутні періоди.

«У результаті введення нової організаційної структури чисельність персоналу компанії буде скорочено приблизно вдвічі. Всі впроваджувані зміни проводяться виключно в рамках чинного законодавства України», – відзначили в компанії.

Рішення щодо подальшої роботи Лисичанського НПЗ ухвалюватиметься радою директорів групи ТНК-BP. «На розгляд акціонерів менеджментом були направлені різні варіанти виходу з ситуації, що не виключають і можливої консервації НПЗ», – кажуть у компанії.

Як відзначив у коментарі кореспондентові УНІАН директор ТОВ «Консалтингова група «А-95» Сергій Куюн, низька ефективність українського бізнесу ТНК-ВР і, зокрема, Лисичанського НПЗ є наслідком низьких інвестицій у розвиток підприємства, незважаючи на дуже сприятливі умови, на яких завод був приватизований в 2000 році і працював аж до 2005 року.

Так, за його інформацією, остання технологічна установка на ЛИНИКу була введена в 2005 році, за 12 років володіння заводом фактично не побудовано жодної установки з поглиблення переробки, зокрема, зі зниження випуску мазуту.

Водночас, на думку експерта, зниження маржі нафтопереробки є глобальною європейською тенденцією, що вже викликала зупинку десятків підприємств.

«Частина провини лежить і на владі України, яка не забезпечила умов для добросовісної конкуренції на ринку, де досі велика частка контрабанди і фальсифікату, а крім того, періодично з’являються фірми, які користуються певними податковими та іншими пільгами», – додав Куюн.

Як відомо, у зв'язку зі збитковістю нафтопереробки в Україні менеджмент ТНК-ВР ухвалив рішення припинити постачання сировини на ЛИНИК і почати підготовку до позапланового ремонту на НПЗ.

У середині березня було зупинено установку гідроочищення дизельних палив, а персонал заводу, задіяний на виробництві, переведено на чотириденний робочий тиждень. На даний момент зі всіх виробничих потужностей НПЗ у технологічному процесі задіяний тільки комплекс із виробництвп поліпропілену, який продовжує працювати у звичному режимі.

На думку компанії, для того щоб зберегти власну нафтопереробку в Україні, потрібен цілий комплекс заходів. Власна нафтопереробка можлива тільки за умови запровадження податкових пільг або імпортних мит, що врівноважують ціну на нафту для українських НПЗ і заводів країн Митного союзу. Також одним із заходів могло б стати встановлення квот на імпорт нафтопродуктів. Ці заходи повинні мати послідовний і довгостроковий характер.

Тим часом, чистий консолідований збиток ТНК-BP в Україні в 2010 р. становив 68 млн. доларів, а в 2011 р. – 23 млн. доларів. Заявлений у фінансових документах прибуток ЛИНИКа за 2011 рік у розмірі 111 млн. грн був сформований унаслідок нарахування в четвертому кварталі «паперового» бухгалтерського доходу за відкладеним податком на прибуток. Цей дохід сформувався внаслідок перерахунку вартості основних засобів відповідно до вимог нового податкового кодексу і не має стосунку до поточної операційної діяльності компанії.

Олег Вовчук (УНІАН)