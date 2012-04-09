Україна планує одержати 800 тис. тонн бензину і дизпального за допомогою газифікації вугілля

Україна планує в 2013 році одержати 800 тисяч тонн бензину і дизельного пального за допомогою технології газифікації вугілля.

Про це заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко в ефірі програми «Шустер LIVE» на телеканалі «Перший національний» 6 квітня.

За його словами, Україна має намір перейняти зарубіжний досвід виробництва пального за допомогою газифікації вугілля, зокрема, в Китайській Народній Республіці.

«Основний напрям, у якому ми працюємо нині з китайськими колегами, - це газифікація вугілля і вироблення з нього бензину і дизельного пального. Такі заводи працюють у Китаї і в ПАР», - пояснив міністр.

Ю.Бойко відзначив, що українська вугільна галузь демонструє значні темпи зростання виробництва, а тому в 2013 році заплановано газифікувати 3 млн. тонн вугілля й одержати з нього близько 800 тис. тонн бензину і дизельного пального.

«Наступного року 3 млн. тонн направляємо на газифікацію вугілля, яке дасть нам приблизно 800 тисяч тонн світлих нафтопродуктів з цієї сировини», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2012 р. китайська компанія China Coal Technology and Engineering Group Corporation заявила про наміри інвестувати 50 млн. дол. на першому етапі в будівництво заводу з переробки бурого вугілля в рідке пальне на території Кіровоградської області.

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