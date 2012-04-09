Кабмін хоче вивести операції щодо газу із держзакупівель

Кабінет Міністрів України пропонує не поширювати дію закону про державні закупівлі на випадки, коли предметом закупівель є природний газ і пов'язані з його закупівлею і реалізацією послуги.

Таку ініціативу закріплена в урядовому законопроекті № 10305 від 6 квітня про внесення змін до ст. 2 Закону «Про здійснення державних закупівель», текст якого оприлюднено на сайті Верховної Ради.

Зокрема, з-під тендерних закупівель буде виведено закупівлю «суб'єктом, уповноваженим Кабінетом міністрів на формування ресурсу природного газу для споживачів України, зокрема для потреб населення»:

- природного газу;

- послуг з транспортування, розподілу, поставок і зберігання природного газу;

- фінансових інструментів, операцій з дериватами і управлінням ризиками, фінансових послуг, послуг бірж, аукціонів, систем електронних торгів та інших послуг, які застосовуються в міжнародній торговій і фінансовій практиці при закупівлі і реалізації природного газу.

Як наголошується у пояснювальній записці, ухвалення змін «сприятиме забезпеченню ефективного функціонування і розвитку нафтогазового комплексу, задоволенню потреб промислових споживачів і населення в природному газі, підвищенню рівня і зміцненню енергетичної безпеки держави».

У Кабміні відзначають, що виведення закупівель газу з-під держконтролю сприятиме «підвищенню надійності поставок газу і використання ГТС», а також «реалізації довгострокових договорів і контрактів на поставки газу, зокрема з виконання міждержавних угод у нафтогазовій галузі».