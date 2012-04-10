В Україні відновлено електропостачання всіх 300 населених пунктів, знеструмлених через негоду.

Як повідомляє прес-служба МНС України, в ніч з 8 на 9 квітня внаслідок несприятливих погодних умов (налипання мокрого снігу, пориви вітру) та через спрацювання систем захисту ліній електропередач були знеструмлені 300 населених пунктів у шести областях.

До відновлення енергопостачання залучалися бригади обленерго.