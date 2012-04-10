Ціна нафти продовжила падіння на повідомленнях про відновлення переговорів з Іраном

На світових торгах у вівторок, 10 квітня, ціна нафти знижується на тлі ситуації навколо Ірану.

Так, вартість травневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) вже впала на 0,120 долара, або на 0,12%, - до 102,340 долара за барель.

Ціна травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 0,45 долара, або на 0,37%, - до 122,220 долара за барель, передає Bloomberg.

У понеділок ЗМІ з посиланням на прес-секретаря Верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін Ештон повідомили, що переговори Ірану з "шісткою" міжнародних посередників щодо ядерної програми Ісламської Республіки відновляться в суботу, 14 квітня, в Стамбулі. Остання спроба переговорів була зроблена в Стамбулі 21-22 січня 2011 року і закінчилася безрезультатно.

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