Завтра набувають чинності зміни до закону про ринок природного газу

11 квітня набирає чинності Закон «Про внесення зміни до статті 18 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу».

Про це йдеться в тексті закону, опублікованого в газеті «Урядовий кур'єр» (№65 від 10 квітня ц.р.).

Згідно з документом, підписаним Президентом України Віктором Януковичем, закон набирає чинності з дня, наступного за днем його публікації.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня ц.р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення зміни до статті 18 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу».

Законом передбачено, що на кошти, які знаходяться на поточних рахунках із спеціальним режимом використання гарантованих постачальників, їхніх структурних підрозділів, а також суб’єкта, уповноваженого Кабінетом міністрів України на формування ресурсу природного газу для споживачів України, що здійснює продаж природного газу гарантованим постачальникам, не може бути звернено стягнення за зобов’язаннями суб'єктів ринку природного газу.

На кошти, що обліковуються за цими рахунками, не накладається арешт, а операції за цими рахунками не підлягають зупиненню.