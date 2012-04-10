Завтра набуває чинності закон про борги об'єктів теплопостачання при передачі у концесію

11 квітня ц.р. набуває чинності Закон «Про внесення змін до статті 22 Закону України “Про теплопостачання”.

Про це йдеться у тексті закону, опублікованого в газеті «Урядовий кур'єр» (№65 від 10 квітня ц.р.).

Згідно з документом, закон набуває чинності від дня, що наступає за днем його публікації.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня ц.р. Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до статті 22 Закону України “Про теплопостачання” (№9399).

Даним законом передбачено, що у разі, якщо суб'єкту господарювання надано в користування (оренду, концесію, управління тощо) цілісний майновий комплекс (індивідуально визначене майно) з вироблення теплової енергії, такий суб'єкт стає правонаступником за борговими зобов'язаннями зі оплати спожитих енергоносіїв і послуг з їх транспортування і поставки, що виникли у суб'єкта господарювання, який раніше використовував це майно (володів або користувався ним).

Також законом передбачено, що договори про поставку і транспортування енергоносіїв укладають з правонаступниками реорганізованої теплопостачальної та/чи теплогенеруючої організації виключно за умови узгодження порядку погашення заборгованості зі сплати спожитих енергоносіїв і послуг з їх транспортування і поставки за попередній період.

Згідно із законом, учасник (засновник) теплопостачальної або теплогенеруючої організації, у разі ухвалення рішення про її ліквідацію, забезпечує погашення боргу такої організації перед постачальниками енергоносіїв.

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