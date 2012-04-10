Кабмін пропонує збільшити підтримку вуглепрому у 2012 році на 18% – до 7,8 млрд грн

Кабінет міністрів України пропонує збільшити підтримку вуглевидобувних підприємств, зокрема, часткового покриття витрат у собівартості готової товарної вугільної продукції, у 2012 році на 18,2%, або на 1,2 млрд грн – до 7,8 млрд грн.

Про це йдеться у розробленому урядом законопроекті № 10317, зареєстрованому у Верховній Раді 9 квітня.

Раніше на ці цілі у держбюджеті-2012 було передбачено 6,6 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році вуглевидобувні підприємства України збільшили видобуток вугілля на 8,9%, або на 6,693 млн. тонн, порівняно з 2010 роком – до 81,859 млн. тонн.