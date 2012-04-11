На світових торгах в середу, 11 квітня, ціни на нафту відновлюються після падіння до 2-місячного мінімуму на тлі статданих про запаси "чорного золота" в США, а також побоювань щодо розвитку економіки єврозони.

Зокрема, вартість травневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) вже зросла на 0,310 долара, або на 0,31% - до 101,330 долара за барель.

Ціна травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent підвищилася на 0,36 долара, або на 0,3% - до 120,240 долара за барель.

Напередодні Американський інститут нафти повідомив, що запаси нафти в США збільшилися на 6,6 мільйона барелів минулого тижня. Пізніше в середу Міністерство енергетики також опублікує дані щодо запасів "чорного золота" в країні.

З негативом були сприйняті дані щодо імпорту пального в Китай в березні, що продемонстрували зниження обсягу закупівель з боку найбільшого світового споживача "чорного золота" відразу на 6% - до 5,52 мільйона барелів на добу.

Сприяли зниженню вартості нафти у вівторок і дані боргового ринку: прибутковості держоблігацій Іспанії та Італії зросли, що підсилило побоювання інвесторів щодо початку нового витка кризи суверенних боргів в зоні єдиної європейської валюти, передає Bloomberg.