У Києві 16 квітня завершиться опалювальний сезон
10:52, 11 квітня 2012Енергетика
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16 квітня у Києві завершиться опалювальний сезон.
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, відповідне розпорядження підписав голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов.
Так, 16 квітня теплоносій перестануть подавати до житлових будинків та об’єктів соціальної інфраструктури. Школи, дитсадки і медичні установи відключатимуть від систем опалення виключно за їхніми письмовими заявками.
За дорученням О.Попова одразу після завершення опалювального сезону у столиці розпочнеться підготовка до нового сезону 2012-2013 років.
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