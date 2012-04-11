Міненерговугілля: виведення операцій щодо газу з держзакупівель знизить його вартість

Ухвалення змін до ст. 2 Закону «Про здійснення державних закупівель» дозволить зменшити вартість газу для українських споживачів за рахунок закупівлі газу на європейських ринках.

Про це говориться в повідомленні прес-служби Міністерства енергетики і вугільної промисловості України, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, ухвалення законопроекту «Про внесення зміни до ст. 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» є необхідним для здійснення оперативної закупівлі вуглеводнів на енергетичних майданчиках в Європі з метою формування резервів в Україні й дозволить зменшити вартість газу для українських споживачів.

Функціонування спотового ринку грає ключову роль в ціноутворенні на регіональних ринках газу в Європі та сприяє конкуренції на загальноєвропейському ринку. Спотовий ринок надає доступ до численних продавців газу, включаючи виробників та інших постачальників, а також створює цінову альтернативу довгостроковим контрактам.

Головною проблемою при здійсненні вітчизняними державними підприємствами закупівель природного газу є питання діючих правовідносин у сфері здійснення державних закупівель, які:

- не повною мірою відповідають принципам і правилам роботи, визначеним Директивами Європейського Союзу, зокрема Директивою 2004/17/ЄС Європейського парламенту і ради від 31.03.2004 р., яка координує процедури закупівель установами, що діють у водному, енергетичному, транспортному і поштових секторах;

- не дають можливості здійснювати закупівлю газу за стандартизованими формами угод, на ліквідних ринкових спеціалізованих майданчиках, біржах, аукціонах, через систему електронних торгів. Суб'єкти міжнародного енергетичного ринку використовують стандартизовані форми угод, а саме: договори за формою ISDA (версія міжнародного договору для укладення позабіржових термінових угод) і договори за формою, розробленою Європейською Федерацією енерготрейдерів (EFET).

- обмежують можливості підприємств щодо ухвалення оперативних комерційних рішень при закупівлі енергоресурсів.

Біржова і позабіржова торгівля газом на ліквідних ринкових спеціалізованих майданчиках сприяє розвитку вільного ціноутворення і дає можливість закупівлі значних обсягів газу за ціною нижчою, ніж передбачено довгостроковими контрактами між НАК “Нафтагаз України” і ВАТ “Газпром”.

За оцінками головних гравців європейського спотового ринку газу, всі комерційні закупівлі газу, що дають прибуток держкомпаніям, мають бути виведені зі сфери держзакупівель, які регулюються тендерами. Таким чином, ухвалення зазначеного законопроекту дасть можливість українським підприємствам, зокрема – держсектору, стати більш конкурентоспроможними на світовому ринку і одержати ефективне джерело постачання енергоносіїв, альтернативне довгостроковим контрактам.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України пропонує не поширювати дію закону про державні закупівлі на випадки, коли предметом закупівель є природний газ, і пов'язані з його закупівлею і реалізацією послуги.

Зокрема, з-під тендерних закупівель буде виведено закупівлю «суб'єктом, уповноваженим Кабінетом міністрів на формування ресурсу природного газу для споживачів України, зокрема для потреб населення»:

- природного газу;

- послуги з транспортування, розподілу, поставок і зберігання природного газу;

- фінансові інструменти, операції з дериватами і управління ризиками, фінансові послуги, послуги бірж, аукціонів, систем електронних торгів та інших послуг, які застосовуються в міжнародній торговій і фінансовій практиці при закупівлі й реалізації природного газу.

Як зазначається в пояснювальній записці, ухвалення змін «сприятиме забезпеченню ефективного функціонування і розвитку нафтогазового комплексу, задоволенню потреб промислових споживачів і населення в природному газі, підвищенню рівня і зміцненню енергетичної безпеки держави».

У Кабміні відзначають, що виведення закупівель газу з-під держконтролю сприятиме «підвищенню надійності поставок газу і використання ГТС», а також «реалізації довгострокових договорів і контрактів на постачання газу, зокрема з виконання міждержавних угод у нафтогазовій галузі».