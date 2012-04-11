«Метінвест» інвестуватиме у підвищення енергоефективності 200 млн. дол. щороку

Гірничо-металургійна група компаній «Метінвест» планує інвестувати у підвищення енергоефективності своїх підприємств близько 200 млн. дол. щороку.

Про це сьогодні в ході презентації Групою СКМ програми «Енергоефективність.UA» повідомив директор зі зв'язків із громадськістю компанії «Метінвест» Ігор Кирилюк.

За його словами, заходи щодо підвищення енергоефективності є частиною так званої технологічної стратегії «Метінвесту» до 2020 року, яка передбачає модернізацію виробництва і енергоощадні заходи. «У рамках цієї стратегії ми плануємо інвестувати близько 1 млрд дол. на рік на всі підприємства Групи і розраховуємо, що 20-22% з цієї суми буде спрямовано на впровадження енергоощадних технологій», - сказав І.Кирилюк.

У свою чергу, начальник управління охорони навколишнього середовища дирекції з промислової безпеки та екології «Метінвесту» Владислав Бєлоус відзначив, що важко відмежувати фінансування проектів з модернізації виробничих потужностей від проектів з підвищення енергоефективності. За його словами, майже всі проекти з модернізації дають у результаті енергоощадний ефект. «Навіть від дрібних організаційних заходів ми маємо певний ефект. Сьогодні найбільшим проектом, у рамках якого ми чекаємо підвищення енергоефективності, є будівництво аглофабрики на Єнакієвському метзаводі, - уточнив В.Бєлоус і додав: - Загалом технологічна стратегія «Метінвесту» є величезним проектом, і я поки що не хотів би забігати наперед, називаючи конкретні проекти».

Довідка УНІАН. «Метінвест» - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами Группи «Метінвест» є Група СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%).

ТОВ «Метінвест Холдинг» - керівна компанія Групи «Метінвест».

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