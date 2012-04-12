Світові ціни на нафту в середу зросли на тлі статистики зі США

Світові ціни на нафту в середу, 11 квітня, підвищилися після публікації статданих щодо комерційних запасів сировини на гуртових складах США.

Про це свідчать дані торгів, передає РІА "Новини".

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість травневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil збільшилася на 1,68 долара - до 102,7 долара за барель.

Ціна травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів збільшилася на 0,30 долара - до 120,18 долара за барель.

Комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічні запаси) за тиждень, що завершився 6 квітня, зросли на 2,8 мільйона барелів, або на 0,7%, - до 365,2 мільйона барелів.

У той же час, загальні запаси бензину знизилися на 4,3 мільйона барелів, або на 1,8%, і склали 217,6 мільйона барелів, досягнувши мінімальної позначки з грудня. Експерти очікували зменшення запасів лише на 1,4 мільйона барелів. Запаси дистилятів зменшилися на 4 мільйони барелів, або на 2,9%, - до 131,9 мільйона барелів.