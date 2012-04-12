Україна активно шукає альтернативні джерела поставок газу, заявив Азаров

Вільнюс. Прем'єр-міністр України Микола Азаров заявляє, що пошуки альтернативних джерел поставок газу можуть зайняти роки, але Україна активно працює в цьому напрямку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром Литовської Республіки Андрюсом Кубілюсом сьогодні у Вільнюсі, повідомив журналістам прес-секретар М.Азарова Віталій Лук’яненко.

«Ми ведемо пошук альтернативних поставок газу, ми шукаємо альтернативні шляхи поставок у Середній Азії, в Азербайджані, й ведемо переговори про прохід танкерів зі скрапленим газом через Босфор», - процитував В.Лук’яненко слова М.Азарова.

Він також зазначив, що це переговори не одного дня, «такі проекти можуть займати роки, але ми твердо рухаємося цим шляхом».

Також, за словами В.Лук’яненка, М.Азаров висловив упевненість у тому, що ціну на російський газ для України буде переглянуто.

«Я думаю, у наших російських партнерів здоровий глузд візьме гору, і ми отримаємо справедливу ціну на газ», - передав слова прем'єр-міністра України його прес-секретар.

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