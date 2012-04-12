British Petroleum готова надати підтримку ТНК-ВР для розробки Юзівської площі

Компанія British Petroleum (BP) готова надати технологічну підтримку ТНК-ВР для розробки Юзівської площі (Харківська і Донецька обл.) у разі перемоги британсько-російського СП на відповідному конкурсі.

Про це повідомляється на сайті ТОВ «ТНК-ВР Комерс» (Київ).

Зокрема, BP готова надати ТНК-ВР передові технології дослідження і розвідки нетрадиційних газових родовищ, буріння і гідророзриву пласта (ГРП).

Також відмічено, що низка високопоставлених технологів ТНК-ВР раніше працювали у ВР і мають досвід роботи в проектах з нетрадиційного газовидобування.

Нагадаємо, ВР є одним зі світових лідерів з нетрадиційного видобування вуглеводнів. Зокрема, ВР веде розробку низки родовищ у США.

Як повідомлялося, британсько-російська ТНК-ВР готова вкласти 7 млрд дол. протягом 30 років у видобування нетрадиційного газу в Україні, розраховує на застосування технологій BP під час розробки таких родовищ у цій країні.

23 лютого 2012 року Україна оголосила конкурси на укладення угод про розподіл продукції (СРП), яка видобуватиметься у межах Юзівської та Олеської площ. Заявки на участь у них приймаються до 23 квітня включно.