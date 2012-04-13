Закупівля газу не підпадає під дію закону про держзакупівлі – закон

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон «Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» щодо закупівлі природного газу.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 272 народних депутата із 394 зареєстрованих у сесійній залі.

Закон передбачає, що дія Закону «Про здійснення державних закупівель» не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є природний газ, послуги з його транспортування (у тому числі переміщення, фрахтування, страхування, зливу/наливу, інспекції кількості та якості), розподілу, постачання, зберігання; фінансові інструменти, операції з деривативами та управління ризиками, фінансові послуги, послуги бірж, аукціонів, систем електронних торгів та інші послуги, що застосовуються у міжнародній торговельній та фінансовій практиці під час закупівлі та реалізації природного газу, закупівля яких здійснюється суб’єктом, уповноваженим Кабінетом міністрів України на формування ресурсу природного газу для споживачів України, у тому числі для потреб населення.

У пояснювальній записці до закону наголошується, що його розроблено з метою підвищення рівня та зміцнення енергетичної безпеки держави, забезпечення ефективного функціонування й розвитку нафтогазового комплексу.

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