Україна в січні-лютому скоротила імпорт газу на 21%

Україна в січні-лютому ц.р. скоротила імпорт природного газу на 21,1%, в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, до 2,573 млрд дол

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

За даними Держстату, обсяг імпорту природного газу в січні-лютому в загальному обсязі імпорту склав 21,2%.

У той же час, як відзначили в Держстату, в січні-лютому Україна скоротила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 2,1%, в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, до 612,418 млн дол.

Обсяг імпорту нафти в загальному обсязі імпорту в січні-лютому склав 5,0%.

Експорт природного газу та сирої нафти з газовим конденсатом в січні-лютому Україна не здійснювала.

Довідка УНІАН. У 2011 році Україна збільшила імпорт природного газу на 49,5%, в порівнянні з 2010 роком, до 14 млрд 46,028 млн дол. Обсяг імпорту природного газу в 2011 році в загальному обсязі імпорту склав 17,0%.

У 2011 році Україна збільшила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 2,4%, порівняно з 2010 роком, до 4 млрд. 272,365 млн дол. Обсяг імпорту нафти в загальному обсязі імпорту в 2011 році склав 5,2%.