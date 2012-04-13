Україна в січні-лютому скоротила імпорт газу на 21%
Україна в січні-лютому ц.р. скоротила імпорт природного газу на 21,1%, в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, до 2,573 млрд дол
Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.
За даними Держстату, обсяг імпорту природного газу в січні-лютому в загальному обсязі імпорту склав 21,2%.
У той же час, як відзначили в Держстату, в січні-лютому Україна скоротила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 2,1%, в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, до 612,418 млн дол.
Обсяг імпорту нафти в загальному обсязі імпорту в січні-лютому склав 5,0%.
Експорт природного газу та сирої нафти з газовим конденсатом в січні-лютому Україна не здійснювала.
Довідка УНІАН. У 2011 році Україна збільшила імпорт природного газу на 49,5%, в порівнянні з 2010 роком, до 14 млрд 46,028 млн дол. Обсяг імпорту природного газу в 2011 році в загальному обсязі імпорту склав 17,0%.
У 2011 році Україна збільшила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 2,4%, порівняно з 2010 роком, до 4 млрд. 272,365 млн дол. Обсяг імпорту нафти в загальному обсязі імпорту в 2011 році склав 5,2%.