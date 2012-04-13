Закон про реформування нафтогазового комплексу не передбачає приватизацію ГТС – Єфремов

Ухвалений сьогодні парламентом закон щодо реформування нафтогазового комплексу жодним чином не передбачає приватизації української газотранспортної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.

«Нічого страшного там немає, що загрожує приватизації ГТС, але в подальшому можливий розвиток подій», - сказав він.

Водночас О.Єфремов наголосив, що за будь-яких умов Україна змушена буде співпрацювати у питаннях функціонування ГТС з якоюсь державою, яка є або постачальником газу, або покупцем.

«А краще і в тому, і в іншому сегменті», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України сьогодні ухвалила закон «Про внесення змін до Закону України «Про трубопровідний транспорт» щодо реформування нафтогазового комплексу». За дане рішення проголосувало 242 народних депутата із 397 зареєстрованих в сесійній залі.

Перед цим народні депутати з фракції "БЮТ-Батьківщина" заблокували трибуну Верховної Ради України. Коли на табло були оприлюдненні результати голосування, депутати скандували: «Ганьба!», «Банду геть!».