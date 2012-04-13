Азаров: асоційоване членство в ЦЕРН - черговий крок на шляху євроінтеграції України

16:29, 13 квітня 2012
Енергетика
1

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що асоційоване членство в Європейській організації з ядерних досліджень (ЦЕРН) стане черговим кроком на шляху євроінтеграції України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з представниками ЦЕРН.

«Асоційоване членство стане ще одним важливим кроком на шляху євроінтеграції нашої країни», - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що 47 молодих учених на сьогодні беруть участь у розробці трьох проектів ЦЕРН.

М.Азаров підкреслив, що в Україні створена хороша наукова школа у галузі ядерної фізики, але вона вимагає розвитку.

«Ми чудово розуміємо, що застаріла фізика - це вже не фізика, і тому ставимо перед собою завдання бути на рівні сучасних досягнень ядерної фізики. І для цього в нас є всі можливості», - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що в Україні є атомні станції, дослідні ядерні реактори, а також потужна наукова база для проведення досліджень. Зокрема, він назвав Київський, Харківський, Ужгородський, Севастопольський національні університети, а також Київський і Одеський політехнічні університети.

М.Азаров зазначив, що статус асоційованого членства в ЦЕРН Україна розглядає не тільки з погляду перспективи розвитку науки, а й з погляду розвитку високотехнологічної промисловості.

Як повідомлялося, в березні 2011 року в м. Женеві представники Кабінету міністрів України і ЦЕРН підписали декларацію, якою поклали початок змішаній робочій групі з науково-технічної співпраці, і спільну заяву про намір щодо можливої української заявки про набуття статусу держави – асоційованого члена ЦЕРН.

20 жовтня 2011 року уряд України схвалив розпорядження про підписання угоди між Кабінетом міністрів і ЦЕРН про надання Україні статусу асоційованого члена.

ЦЕРН є провідною європейською міжурядовою організацією з вивчення фізики високих енергій. Українські вчені добре відомі в цій організації завдяки їх успішній участі над проектом Великого адронного коллайдера. Також ЦЕРН є одним з центрів розвитку нової мережевої технології ГРІД, здатної зберігати та оперативно обробляти великі обсяги даних, які з'являються після запуску Великого адронного коллайдера.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter