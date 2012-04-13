Азаров: асоційоване членство в ЦЕРН - черговий крок на шляху євроінтеграції України

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що асоційоване членство в Європейській організації з ядерних досліджень (ЦЕРН) стане черговим кроком на шляху євроінтеграції України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з представниками ЦЕРН.

«Асоційоване членство стане ще одним важливим кроком на шляху євроінтеграції нашої країни», - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що 47 молодих учених на сьогодні беруть участь у розробці трьох проектів ЦЕРН.

М.Азаров підкреслив, що в Україні створена хороша наукова школа у галузі ядерної фізики, але вона вимагає розвитку.

«Ми чудово розуміємо, що застаріла фізика - це вже не фізика, і тому ставимо перед собою завдання бути на рівні сучасних досягнень ядерної фізики. І для цього в нас є всі можливості», - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що в Україні є атомні станції, дослідні ядерні реактори, а також потужна наукова база для проведення досліджень. Зокрема, він назвав Київський, Харківський, Ужгородський, Севастопольський національні університети, а також Київський і Одеський політехнічні університети.

М.Азаров зазначив, що статус асоційованого членства в ЦЕРН Україна розглядає не тільки з погляду перспективи розвитку науки, а й з погляду розвитку високотехнологічної промисловості.

Як повідомлялося, в березні 2011 року в м. Женеві представники Кабінету міністрів України і ЦЕРН підписали декларацію, якою поклали початок змішаній робочій групі з науково-технічної співпраці, і спільну заяву про намір щодо можливої української заявки про набуття статусу держави – асоційованого члена ЦЕРН.

20 жовтня 2011 року уряд України схвалив розпорядження про підписання угоди між Кабінетом міністрів і ЦЕРН про надання Україні статусу асоційованого члена.

ЦЕРН є провідною європейською міжурядовою організацією з вивчення фізики високих енергій. Українські вчені добре відомі в цій організації завдяки їх успішній участі над проектом Великого адронного коллайдера. Також ЦЕРН є одним з центрів розвитку нової мережевої технології ГРІД, здатної зберігати та оперативно обробляти великі обсяги даних, які з'являються після запуску Великого адронного коллайдера.